Политика

20:08 30.05.2019

Замглавы АП Пристайко: у нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным

1 мин читать
Замглавы АП Пристайко: у нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко - ИФ) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.

Теги: #президент #переговоры #планы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 30.05.2019
Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

20:55 30.05.2019
Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

19:13 30.05.2019
Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

19:04 30.05.2019
Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

21:37 29.05.2019
Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

20:58 29.05.2019
Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

14:44 29.05.2019
Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

13:37 29.05.2019
Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

19:59 28.05.2019
МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

07:35 28.05.2019
Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Франция и ФРГ продолжат требовать освобождения украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива

Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжаться в ближайшее время – декларация глав МИД ФРГ и Франции

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция и ФРГ продолжат требовать освобождения украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива

Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжаться в ближайшее время – декларация глав МИД ФРГ и Франции

Главы МИД Польши и Швеции в Киеве проводят встречу с Климкиным

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

В МИД Украины призвали не использовать термин "миротворцы" ООН, искажающий сущность миссии

Апакана на посту главы СММ ОБСЕ в Украине сменит турецкий дипломат Чевик

"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА