Замглавы АП Пристайко: у нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко - ИФ) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.