Главы МИД Польши и Швеции в Киеве проводят встречу с Климкиным

Министры иностранных дел Польши и Швеции- Яцек Чапутович и Маргот Вальстрем -прибыли с совместным визитом в Украину, где уже проводят встречу с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным.

"Главы МИД Польши Яцек Чапутович и Швеции Маргот Вальстрем начали их совместный визит в Украину со встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Цель визита - представить новые предложения о будущем Восточного партнерства по случаю его 10-летия и подтвердить поддержку ЕС Украине", - говорится в сообщении МИД Польши в Твиттер в четверг.

В свою очередь, Вальстрем на своей странице в Твиттер написала, что в ходе визита запланированы встречи также с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями гражданского общества и студентами.