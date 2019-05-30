Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем, как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве.

Маас отметил, что немецкая сторона со своими экспертами будет сейчас обсуждать, как можно ускорить Минский процесс, "потому что сейчас (в последнее время - ИФ) была небольшая задержка, и с этим нельзя мириться".