Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

Об этом Зеленский сказал после встречи с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в четверг в Киеве.

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент журналистам, выходя из Дома с химерами.

В свою очередь, глава МИД Франции отметил, что на встрече, с одной стороны, обсуждали реформы, в которых нуждается Украина, а с другой - желание президента Зеленского, чтобы мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе достиг "победного завершения".