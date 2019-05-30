Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом (Robert Portman) обсудил ситуацию на Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

"Вопрос, который поднимался во время встречи, - ситуация на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмене заложниками", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Говоря о внеочередных парламентских выборах в Украине, Зеленский пояснил: "Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины".

Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.