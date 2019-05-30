Политика

18:53 30.05.2019

"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

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"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Фракция "Самопомич" поддержит представления президента Украины Владимира Зеленского об отставке министров иностранных дел и обороны, а также главы СБУ, заявил лидер этой фракции Олег Березюк.

"Есть очевидная вещь: президент выиграл выборы с небывалым результатом, сегодня он берет ответственность, назначая своих министров. Парламент не имеет морального права сегодня не принимать отставки министров и не принимать решений по предложениям, которые делает президент", - сказал Березюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам лидера фракции, не голосовать за отставку "абсурдно, так же абсурдно, как сегодня не проголосовали за отставку премьер-министра (Владимира Гройсмана - ИФ)".

Он отметил, что если парламент не поддержит отставку Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака, то ещё больше увеличит доверие к президенту Украины.

"После сегодняшнего фарса с правительством (рассмотрение заявления об отставке премьер-министра - ИФ) очевидно было, что коалиция не отправит его в отставку. Это мелкая примитивная политическая игра, которая ещё больше обесценивает парламент и, без сомнения, является обычным политическим пиаром перед выборами", - сказал Березюк.

В составе фракции "Самопомич" - 25 депутатов.

Теги: #самопомич #березюк #минобороны #украина #сбу #мид
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