Политика

18:45 30.05.2019

Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

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Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

Верховная Рада на следующей пленарной неделе (с 4 по 7 июня) рассмотрит во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях парламента, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Есть уже решение комитета по временным следственным комиссиям…и на следующей неделе мы рассмотрим законопроект во втором чтении о временных следственных комиссиях и начнем рассматривать Избирательный кодекс", - сказал Парубий, закрывая вечернее пленарное заседание Рады в четверг.

Ранее А.Парубий отметил, что в законопроект о ВСК есть раздел об импичменте президента, о системе и организации импичмента президента.

Теги: #верховная_рада #парубий #украина #вск
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