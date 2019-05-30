Политика

18:38 30.05.2019

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

1 мин читать
Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главами МИД Германии и Франции будет обсуждать с ними ситуацию вокруг Минских соглашений и экономические взаимоотношения между странами.

"Минские соглашения и экономические отношения", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, чему будет посвящена встреча в четверг.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что среди тем для обсуждения – пути поддержки программы реформ президента Зеленского и реализации Минских соглашений.

"Важно встретиться с президентом Зеленским сразу после его вступления в должность, вместе с Жаном-Ивом Ле Дрианом (министр иностранных дел Франции – ИФ). Как Франция и Германия могут поддержать программу реформ Зеленского? Как можно реализовать Минские соглашения? Это сегодняшние темы", - сообщило МИД Германии в своем Твиттере.

Маас также сообщил, что встретился в Киеве с родственниками украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.

Теги: #зеленский #германия #россия #украина #франция #минские_соглашения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 30.05.2019
Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

19:13 30.05.2019
Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

18:53 30.05.2019
"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

18:45 30.05.2019
Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

18:08 30.05.2019
"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

17:41 30.05.2019
Климкин обсудит вопрос задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции

Климкин обсудит вопрос задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции

17:36 30.05.2019
Киевский апелляционный админсуд 13 июня рассмотрит апелляцию Кабмина в отношении конкурса на главу таможни

Киевский апелляционный админсуд 13 июня рассмотрит апелляцию Кабмина в отношении конкурса на главу таможни

17:35 30.05.2019
Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

17:30 30.05.2019
Мосийчук намерен баллотироваться в Раду по мажоритарке, а после выборов создать партию националистического направления

Мосийчук намерен баллотироваться в Раду по мажоритарке, а после выборов создать партию националистического направления

17:30 30.05.2019
Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

КС 4 июня определит форму производства относительно конституционности указа о роспуске Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД Польши и Швеции в Киеве проводят встречу с Климкиным

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

В МИД Украины призвали не использовать термин "миротворцы" ООН, искажающий сущность миссии

Апакана на посту главы СММ ОБСЕ в Украине сменит турецкий дипломат Чевик

Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

КС 4 июня определит форму производства относительно конституционности указа о роспуске Рады

"Батькивщина" поддержит увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

Партия "Голос" Вакарчука решила включить волонтеров в свой избирательный список

МинВОТ инициирует санкции к научным и музейным учреждениям за осуществление незаконных археологических раскопок в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА