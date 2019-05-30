Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главами МИД Германии и Франции будет обсуждать с ними ситуацию вокруг Минских соглашений и экономические взаимоотношения между странами.

"Минские соглашения и экономические отношения", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, чему будет посвящена встреча в четверг.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что среди тем для обсуждения – пути поддержки программы реформ президента Зеленского и реализации Минских соглашений.

"Важно встретиться с президентом Зеленским сразу после его вступления в должность, вместе с Жаном-Ивом Ле Дрианом (министр иностранных дел Франции – ИФ). Как Франция и Германия могут поддержать программу реформ Зеленского? Как можно реализовать Минские соглашения? Это сегодняшние темы", - сообщило МИД Германии в своем Твиттере.

Маас также сообщил, что встретился в Киеве с родственниками украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.