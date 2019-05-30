КС 4 июня определит форму производства относительно конституционности указа о роспуске Рады

Конституционный суд Украины (КС) включил в повестку дня на 4 июня конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Как сообщается в повестке дня заседаний КС, во вторник, 4 июня, в 10:00 Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

В свою очередь лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что судья-докладчик Виктор Кривенко официально сообщил ему, что производство по данному конституционному представлению нардепов открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить правовую позицию относительно представления.

"Сделаю это как можно быстрее. Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет. Рассчитываем, что Конституционный суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок", - написал Бурбак.

Как сообщалось, 24 мая 2019 года в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Первый замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что группа народных депутатов из этой фракции внесла в Конституционный суд соответствующее представление. Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

Тетерук сообщил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки", и "общество получило ответ".

По его словам, представление подписали 62 депутата. Среди них - депутаты из "Народного фронта", Блока Петра Порошенко, Радикальной партии, в частности, ее лидера Олега Ляшко, внефракционные.