Политика

18:12 30.05.2019

"Батькивщина" поддержит увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

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"Батькивщина" поддержит увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

Фракция "Батькивщина" будет голосовать за отставку министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы этой фракции Сергей Соболев.

"Конечно, будет (голосовать за отставку – ИФ). (…) Сегодняшнее голосование по отставке правительства… вы же понимаете, что никто за это голосовать не будет", - сказал Соболев агентству в четверг.

Как сообщалось, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Полторака и главы СБУ Грицака. Все три проекта постановлений уже поступили в парламент и переданы на рассмотрение руководства.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко не будет голосовать за увольнение этих министров и главы СБУ, пока президент Зеленский не предложит свои кандидатуры.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, в составе фракции "Батькивщина" 20 народных депутатов.

Теги: #соболев #минобороны #сбу #кадры #батькивщина #мид
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