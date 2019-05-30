Климкин обсудит вопрос задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество требовать от РФ освобождения задержанных в оккупированном Крыму крымскотатарских активисток и намерен обсудить этот вопрос со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень – женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией. Призываю мировое сообщество потребовать их освобождения. Уже скоро буду говорить об этом со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции", - написал Климкин в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, на территории оккупированного Россией Крыма задержали крымскотатарскую правозащитницу Лутфие Зудиеву и активистку Мумине Салиеву.

Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе.