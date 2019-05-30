Политика

17:30 30.05.2019

Мосийчук намерен баллотироваться в Раду по мажоритарке, а после выборов создать партию националистического направления

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Мосийчук намерен баллотироваться в Раду по мажоритарке, а после выборов создать партию националистического направления

Народный депутат Игорь Мосийчук, который заявил о выходе из Радикальной партии Олега Ляшко, намерен создать общественное движение, а затем – политическую партию националистического направления, а на предстоящих внеочередных парламентских выборах планирует баллотироваться по мажоритарному округу.

"Вместе с единомышленниками пока занимаемся созданием общественного движения, а после внеочередных парламентских выборов планируем создать новую политическую силу. Умышленно не делаем этого до (выборов в Раду - ИФ), чтобы не мешать Радикальной партии Олега Ляшко, ряды которой я недавно покинул, и предотвратить обвинения в создании противостояния", - написал Мосийчук на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, в то время как действующая власть исповедует либертарианство, он с единомышленниками пойдет по пути "национализма 21-го столетия". "Это, прежде всего, защита национальных интересов: экономических и геополитических. Это то, в чем нуждается Украина, чтобы выжить в современном мире, и это то, ради чего мы создадим новую политическую партию", - написал нардеп.

В то же время Мосийчук сообщил, что на ближайшие парламентские выборы члены его команды идут по мажоритарным округам.

"Алексей Данилов по 66-му на Житомирщине, Игорь Линчевский по 148-му на моей родной Полтавщине. Лично для себя я также вполне серьезно рассматриваю участие в выборах по мажоритарному округу", - сообщил он.

Как сообщалось, 24 мая Олег Ляшко сообщил о выходе Мосийчука из Радикальной партии.

Мосийчук подтвердил информацию о своем выходе из Радикальной партии Олега Ляшко: "Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю". Нардеп также заявил, что, несмотря на состояние здоровья, не оставит общественную и журналистскую деятельность.

Теги: #верховная_рада #мосийчук #украина #выборы
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