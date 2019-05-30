Политика

17:30 30.05.2019

Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

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Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко не будет голосовать за увольнение министров обороны и иностранных дел Украины, а также главы Службы безопасности Украины, пока президент Украины Владимир Зеленский не предложит свои кандидатуры, сообщил лидер этой фракции Олег Ляшко.

"Мы не будем голосовать за увольнение руководителей Минобороны, МИД, СБУ, пока Зеленский не предложит свои кандидатуры на эти должности. Оставлять без легитимного руководства силовые ведомства в воюющей стране - это безответственно и ослабляет нашу обороноспособность", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Все три проекта постановлений уже поступили в парламент и переданы на рассмотрение руководства.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, в составе фракции Радикальной партии Олега Ляшко 21 депутат.

Теги: #зеленский #ляшко #минобороны #украина #радикальная_партия #сбу #кадры #мид
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