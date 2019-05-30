Зеленский и родственники пленных украинцев обсудили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно содержатся в Российской Федерации и удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в оккупированном Крыму.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, в ходе встречи Зеленский подчеркнул важность сотрудничества властей, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

"Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных", - сказано в сообщении.

Президент пояснил, что цель этой встречи – выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение пленных. Он подчеркнул: "Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой".

Зеленский сообщил, что на протяжении нескольких дней он проводил встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.