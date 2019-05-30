Политика

17:12 30.05.2019

Трамп не считает, что ему грозит импичмент

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Трамп не считает, что ему грозит импичмент

Президент США Дональд Трамп выразил в четверг уверенность, что ему невозможно вынести импичмент.

"Я не совершал преступлений (за которые в США можно начать процедуру импичмента - ИФ), так что нет возможности объявить мне импичмент", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Тема импичмента в последние недели активно обсуждается в Конгрессе США. Часть конгрессменов-демократов считает нужным добиваться отстранения Трампа от власти. Другие же считают более целесообразным дождаться выборов 2020 года и попытаться на них победить Трампа.

Проблема осложняется тем, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США 2016 года отмечается, что нет данных, подкрепляющих предположения о сговоре предвыборного штаба Трампа с РФ. По итогам работы Мюллера Минюст не стал выдвигать в адрес президента обвинений в препятствовании расследованию. Таким образом, убедительного повода для попытки импичмента, по мнению наблюдателей, у демократов нет. Тем не менее, часть влиятельных членов Демократической партии все же считает импичмент возможным. Технически отстранить Трампа от власти было бы крайне сложно, потому что для этого демократам в Конгрессе потребовалась бы поддержка существенной части соратников президента из Республиканской партии.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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