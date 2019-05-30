Правительство Австрии впервые возглавила женщина

Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии, в четверг на эту должность ее назначил президент страны Александр ван дер Беллен.

69-летняя Бирляйн будет возглавлять правительство до проведения в Австрии парламентских выборов в сентябре.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал президент Австрии в своем Twitter после объявления о назначении Бирляйн.

Австрийские СМИ отмечают, что она стала первой в истории страны женщиной на посту канцлера.

В понедельник австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца после скандала вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.