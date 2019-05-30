Саакашвили сомневается, что в Тбилиси хотят его экстрадиции, но обещает скоро вернуться

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказал сомнения в том, что грузинские власти действительно хотят его экстрадиции из Украины на родину.

Он заявил в четверг грузинской телекомпании "Рустави-2", что считает эти требования лишь формальностью, а в действительности власти Грузии не хотят, чтобы он вернулся.

Саакашвили также высказал сомнения в том, что Украина ответит на "абсурдный" запрос грузинской стороны согласием.

"Я не понимаю, Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Бидзина Иванишвили) считает Украину низким забором? Я являюсь постоянным жителем Голландии и по миру передвигаюсь с голландскими документами. Почему Голландии не был направлен запрос о моей экстрадиции?", - сказал Саакашвили.

При этом он пообещал, что сам вернется скоро в Грузию. "Я, конечно же, вернусь в Грузию. Будут проведены парламентские выборы в Украине, наладим ситуацию, кое-что соберем, помогу новому президенту, а потом вернусь в Грузию. Вернусь очень скоро", - заявил он.

Ранее в четверг генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе заявил, что по вопросу экстрадиции из Украины на родину экс-президента Саакашвили, который осужден по двум уголовным делам и является обвиняемым еще по ряду уголовных дел, работа будет продолжена.