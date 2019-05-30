Политика

16:40 30.05.2019

Трамп заявил, что жестче всех относится к России

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Трамп заявил, что жестче всех относится к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его предшественников не вел такую жесткую политику в отношении Российской Федерации, как он. Он сказал об этом журналистам в четверг, перед вылетом из Вашингтона в Колорадо-Спрингс.

Он отметил, что ввел против РФ беспрецедентно жесткие санкции и сейчас выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

Трамп добавил, что несмотря на эту жесткость, он все равно хочет наладить отношения с Россией, а также ладить с Китаем, Европой "и даже Ираном".

 

Теги: #сша #северный_поток_2 #россия #трамп
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