Политика

16:35 30.05.2019

В оккупированном Крыму задержали двух крымскотатарских активисток

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В оккупированном Крыму задержали двух крымскотатарских активисток

На территории оккупированного Россией Крыма задержали крымскотатарскую правозащитницу Лутфие Зудиеву и активистку Мумине Салиеву.

"Задержание Лютфие – самый тревожный сигнал. Это первый случай в отношении женщины - правозащитницы. Мне страшно представить, какими будут дальнейшие действия карательной "системы"", - написала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова на своей странице в Фейсбук в четверг.

По информации СМИ, Салиева была задержана на рынке в крымском г.Джанкой.

В свою очередь адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в г.Бахчисарай (Крым) также задержана активистка Мумине Салиева.

"Не могу попасть в ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму – ИФ). Не допускают. И Лутфие Зудиева и Мумине Салиева находятся в МВД ЦПЭ", - написал адвокат на своей странице в Фейсбук в четверг.

Теги: #крым #татары #россия #украина
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