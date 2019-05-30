Политика

16:31 30.05.2019

Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области

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Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области, повлекшей гибель четырех военнослужащих – членов экипажа.

Как сообщает в четверг пресс-служба Кабмина, Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8 МТВ-МСБ-1 (бортовой номер 638) воинской части А2595, проанализировать ее причины, а также проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям погибших.

Соответствующее поручение глава правительства подписал руководству Министерства обороны Украины.

Как сообщалось, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации командования Сухопутных войск ВСУ (г.Броды Львовской области) 29 мая происходили плановые летные учения "День-Ночь". Поздно вечером во время полета вблизи с.Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В авиакатастрофе погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Расследуют обстоятельства падения вертолета следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Хмельницкий. Уголовное производство расследуется по ст.416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Теги: #расследование #украина #гройсман #ми_8
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