Зеркаль возглавит делегацию Украины на слушаниях трибунала ООН по спору с РФ о нарушении прав в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП) по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Соответствующий указ президента Зеленского №339/2019 от 30 мая 2019 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, слушания пройдут 10 – 14 июня в г.Гаага (Королевство Нидерланды).

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль (агент Украины).

Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), гендиректор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, первый заместитель гендиректора Государственного акционерного общества Чорноморнафтогаз" Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Министерства инфраструктуры Украины и Государственной пограничной службы.

Президент поручил главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.

Кабинету министров Украины получено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.

Как сообщалось, 14 сентября 2016 года Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором указало, что с начала незаконной агрессии Российской Федерации в Крыму, права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированные государством-агрессором.

В МИД отметили, что, несмотря на протесты Украины, Россия продолжает совершать незаконные действия в пределах морских зон Украины. "Украина просит арбитражный суд подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии в их неповторении и возместить Украине все нанесенные Российской Федерацией убытки", - выписаны в заявлении требования украинской стороны.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко также подчеркнул, что этот иск связан в том числе "с грабежом Украины в сфере энергетических ресурсов, когда Россия ворует нефть, газ, добывая их на морском шельфе Украины, происходит кража морских ресурсов и загрязнение наших территорий с негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе и во время строительства Керченского моста".

По словам тогдашнего президента Порошенко, Украина докажет с помощью арбитража юридические факты похищения Российской Федерацией природных ресурсов и нанесения вреда экологии указанного бассейна.

Постоянный Третейский суд был учрежден в 1899 году для содействия третейскому разбирательству и другим формам разрешения споров между государствами. В настоящее время ПТС оказывает административную поддержку 3 межгосударственным процессам, 106 арбитражным разбирательствам между государствами и иностранными инвесторами, 55 делам, вытекающим из договоров с участием государства или иного публичного субъекта и 2 другим спорам.

Ранее, с 3 по 7 июня, в Гааге в Международном суде ООН продолжатся слушания в деле о нарушении Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.