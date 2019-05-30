"Оппозиционная платформа - за жизнь" открыта к объединению всех политсил и организаций, разделяющих ее принципы

Основатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявляет о необходимости консолидации всех оппозиционных сил и общественных организаций страны ради мира, стабильности и нормальной жизни, и его политсила будет делать все для того, чтобы оппозиция была единой.

"Такой была наша позиция с самого начала. Мы считаем, что наш избиратель ждет консолидированных действий. Не мы были инициаторами раскола, который произошел прошлой осенью. Мы как раз были за объединение", - цитирует Бойко в четверг пресс-служба партии.

Политик также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа — за жизнь" открыта к объединению всех политических сил и общественных организаций, кому важен мир в Украине и кто действительно готов бороться и защищать права и свободы людей.

"У нас есть своя идеологическая позиция. И я надеюсь, что все, кто разделяет нашу идеологическую позицию, наши принципы, а это – возвращение мира в Украину политическим путем, путем диалога и переговоров, прекращение тарифного геноцида, восстановление социальных норм, будут нашими союзниками", - сказал Бойко.