Политика

15:15 30.05.2019

Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

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Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его предстоящий визит в Украину вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом призван продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Берлина и Парижа после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.

"Для меня было важно поехать в Киев вместе с моим французским коллегой сразу после того, как президент Зеленский вступил в должность, чтобы разъяснить, что Германия и Франция не уменьшают свою поддержку Украине, а как раз наоборот", - сказал Маас перед своим вылетом в Киев в четверг, сообщается на сайте МИД ФРГ.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, украинцы возлагают большие надежды на нового президента. "Мы хотим предложить нашу поддержку президенту Зеленскому в реализации этих надежд. Это потребует дальнейших реформ, особенно в борьбе с коррупцией", - отметил Маас.

Он также подчеркнул, что и жителям Донбасса нужен мир. "Импульс этих выборов может дать возможность выйти из тупика и, наконец, претворить в жизнь мирный план Минских соглашений", - выразил мнение министр, добавив, что Германия и Франция хотят сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании конфликта.

"Мы также будем требовать конструктивного вклада со стороны России", - добавил Маас.

Как сообщалось, министры иностранных дел Германии Маас и Франции Дриан в четверг, 30 мая, посетят Украину с совместным визитом. Ожидается, что в Киеве состоится встреча президента Украины с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции.

Германия и Франция вместе с Украиной и Россией участвуют в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

 

Теги: #зеленский #франция #украина #маас #германия
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