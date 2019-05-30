Пятый президент Украины Петр Порошенко получил членский билет обновленной партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

"Присоединился к нашей партии "Европейская Солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет", – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он также призвал всех желающих присоединяться к партии "Европейская солидарность".

"Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО! Вместе защитим Украину", - написал Порошенко.

Как сообщалось, 24 мая учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – отныне политсила называется "Европейская солидарность".

В пятницу, 31 мая, в Мыстецьком арсенале в центре Киева состоится съезд партии "Европейская солидарность".

Вместе с тем замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что предвыборный съезд "Европейской солидарности" запланирован на 6 июня.