Кабмин объявил конкурс на должность главы правления ГПЗКУ

Кабинет министров объявил конкурс на замещение вакантной должности главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Соответствующее объявление обнародовано на "Урядовом портале" в четверг.

Заявления на участие в отборе принимаются с 30 мая до 14 июня 2019 года.

В описании вакансии отмечается, что преимуществом при отборе кандидата будет: наличие опыта работы в аграрной отрасли, в международных компаниях и на международных рынках, с иностранными финансовыми учреждениями по обслуживанию внешних заимствований и/или реструктуризации международных финансовых обязательств, а также опыт управления трансформационными процессами и сложными проектами и наличие степени МВА.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах составляют около 2,5 млн тонн в год.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн).

ПАО в январе-марте 2019 года получило 290,4 млн грн чистого убытка по сравнению с 522,4 млн грн чистой прибыли за аналогичных период 2018 года. Его чистый доход в первом квартале увеличился на 49,2% - до 4,545 млрд грн.