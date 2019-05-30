Необходимо восстановить раздел регламента Рады о порядке создания и функционирования коалиции

Юрист, экс-народный депутат Виктор Мусияка считает, что Верховная Рада должна восстановить раздел закона о регламенте своей работы, который прописывает вопросы создания, функционирования и прекращения деятельности коалиции.

"Перед принятием решения о досрочном прекращении полномочий парламента следовало поставить вопрос о внесении изменений в регламент, чтобы восстановили 12-й раздел. Именно он говорит о порядке создания, функционирования и прекращения деятельности коалиции, взяли и убрали, когда сделали этот антиконституционный переворот (2010 года – ИФ)", - сказал он в ходе круглого стола в четверг в Киеве.

Мусияка отметил, что избранный на досрочных выборах новый парламент должен также будет начать свою работу с создания коалиции. "А где механизм создания коалиции? Его нет сегодня", - указал он.

Как известно, 6 апреля 2010 года во время начала президентства Виктора Януковича Конституционный суд принял решение, согласно которому в коалицию могут входить не только фракции, ее сформировавшие, но и отдельные народные депутаты.

Кроме того, 21 февраля 2014 года во время Революции Достоинства парламент принял закон о восстановлении действия отдельных положений Конституции – так называемом "возврате к Конституции 2004 года", по которой Украины становилась парламентско-президентской республикой, и появилось понятие коалиции депутатских фракций.

Тогда в этом законе 2014 года указывалось, что коалиция формируется с учетом решения КС от 2010 года в Верховной Раде 7-го созыва, которая функционировала до 27 ноября 2014 года.