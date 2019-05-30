Политика

13:44 30.05.2019

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

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Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что его решение об отставке не было эмоциональным, и он не перекладывал им ответственность на других.

"Мое решение было не эмоция, а позиция. И еще одно очень важное – я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность", - сказал он после голосования в парламенте за его отставку, которую депутаты не поддержали.

Среди прочего премьер посетовал на необоснованную критику правительства депутатами во время своих выступлений перед голосованием.

В то же время, он отметил, что уважает решение Рады.

Ранее в этот день Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Гройсмана. За соответствующее постановление №10341 на пленарном заседании в четверг проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых для принятия решения.

Теги: #кадры #гройсман #верховная_рада #украина
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