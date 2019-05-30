"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

Парламентская фракция "Оппозиционный блок" поддержит отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Решение может быть только одно – отправить в отставку это правительство", - заявила народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская на утреннем пленарном заседании парламента в четверг.

Ранее в этот день народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко сообщил, что его фракция не поддержит заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Кроме того, фракция "Народный фронт" также не будет голосовать за отставку премьера Гройсмана, сообщила член фракции Виктория Сюмар.

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко также высказывается за отставку Кабинета министров Гройсмана.

В то же время парламентская фракция Радикальной партии Олега Ляшко проголосует за отставку Гройсмана с должности премьер-министра.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассчитывает, что парламент в четверг поддержит отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Если не будет проголосована отставка правительства, мы знаем, что есть процедура – правительство поработает дальше", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в среду.