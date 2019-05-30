Фракция Радикальной партии поддержит отставку Гройсмана

Парламентская фракция Радикальной партии Олегя Ляшко проголосует за отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра Украины.

"Наша команда голосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил лидер Радикальной партии и одноименной парламентской фракции Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке Гройсмана в четверг.

Он заявил, что такое решение фракция приняла по причине неудовлетворительных показателей экономики Украины.