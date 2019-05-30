Политика

12:59 30.05.2019

Фракция Радикальной партии поддержит отставку Гройсмана

1 мин читать
Фракция Радикальной партии поддержит отставку Гройсмана

Парламентская фракция Радикальной партии Олегя Ляшко проголосует за отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра Украины.

"Наша команда голосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил лидер Радикальной партии и одноименной парламентской фракции Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке Гройсмана в четверг.

Он заявил, что такое решение фракция приняла по причине неудовлетворительных показателей экономики Украины.

Теги: #ляшко #украина #гройсман #кадры #радикальная_партия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 30.05.2019
Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

13:44 30.05.2019
Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

13:44 30.05.2019
В военной прокуратуре рассматривают несколько версий крушения армейского Ми-8 на Ровенщине

В военной прокуратуре рассматривают несколько версий крушения армейского Ми-8 на Ровенщине

13:44 30.05.2019
Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

13:40 30.05.2019
Рада проголосовала за государственное признание и поддержку Пласта

Рада проголосовала за государственное признание и поддержку Пласта

13:36 30.05.2019
Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

13:21 30.05.2019
"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

13:14 30.05.2019
Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

13:14 30.05.2019
Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

12:56 30.05.2019
Тимошенко предлагает начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа" с выполнения Будапештского меморандума

Тимошенко предлагает начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа" с выполнения Будапештского меморандума

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Согласованная с Мэй сделка по Brexit не может быть изменена

Рада начала рассматривать вопрос об отставке премьера Гройсмана

Лидер "Батькивщины" выступает за отставку правительства Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

Съезд "Европейской солидарности" пройдет в пятницу в Мыстецьком арсенале

Домбровский просит Парубия включить в повестку дня Рады законопроект о переносе запуска рынка э/э на 3 месяца

Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с с антикоррупционными органами иностранных государств

Кононенко заявил, что покидает партийные должности и уступает свое место в партийном списке новым политикам

В Кнессете проголосовали за самороспуск и новые выборы в сентябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА