Политика

12:56 30.05.2019

Тимошенко предлагает начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа" с выполнения Будапештского меморандума

1 мин читать
Тимошенко предлагает начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа" с выполнения Будапештского меморандума

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что процесс возвращения мира в Украину можно начать "с чистого листа", но ни в коем случае не путем капитуляции.

Как сообщает в четверг пресс-служба "Батькивщины", Тимошенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, констатировала, что "Минский процесс не привел к миру".

"Мы предлагали начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа", начав с выполнения Будапештского меморандума. Если не подходит эта формула, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир и вернут целостность нашей территории. Но категорически не путем капитуляции", - сказала она.

По словам Тимошенко, прежде всего надо немедленно добиться обмена военнопленными и политзаключенными в формате "всех на всех".

"Надо немедленно вернуться к переговорам, которые могут принести мир Украине и больше не допускать, чтобы гибли наши люди, дети, чтобы были миллионы беженцев. Мы за то, чтобы переговоры были эффективными и без сдачи позиций Украины", - подытожила Тимошенко.

Теги: #тимошенко #будапештский_формат #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 30.05.2019
Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

13:44 30.05.2019
Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

13:44 30.05.2019
В военной прокуратуре рассматривают несколько версий крушения армейского Ми-8 на Ровенщине

В военной прокуратуре рассматривают несколько версий крушения армейского Ми-8 на Ровенщине

13:44 30.05.2019
Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

13:40 30.05.2019
Рада проголосовала за государственное признание и поддержку Пласта

Рада проголосовала за государственное признание и поддержку Пласта

13:36 30.05.2019
Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

13:21 30.05.2019
"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

13:14 30.05.2019
Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

13:14 30.05.2019
Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

12:59 30.05.2019
Фракция Радикальной партии поддержит отставку Гройсмана

Фракция Радикальной партии поддержит отставку Гройсмана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Согласованная с Мэй сделка по Brexit не может быть изменена

Рада начала рассматривать вопрос об отставке премьера Гройсмана

Лидер "Батькивщины" выступает за отставку правительства Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

Съезд "Европейской солидарности" пройдет в пятницу в Мыстецьком арсенале

Домбровский просит Парубия включить в повестку дня Рады законопроект о переносе запуска рынка э/э на 3 месяца

Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с с антикоррупционными органами иностранных государств

Кононенко заявил, что покидает партийные должности и уступает свое место в партийном списке новым политикам

В Кнессете проголосовали за самороспуск и новые выборы в сентябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА