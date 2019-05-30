Тимошенко предлагает начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа" с выполнения Будапештского меморандума

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что процесс возвращения мира в Украину можно начать "с чистого листа", но ни в коем случае не путем капитуляции.

Как сообщает в четверг пресс-служба "Батькивщины", Тимошенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, констатировала, что "Минский процесс не привел к миру".

"Мы предлагали начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа", начав с выполнения Будапештского меморандума. Если не подходит эта формула, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир и вернут целостность нашей территории. Но категорически не путем капитуляции", - сказала она.

По словам Тимошенко, прежде всего надо немедленно добиться обмена военнопленными и политзаключенными в формате "всех на всех".

"Надо немедленно вернуться к переговорам, которые могут принести мир Украине и больше не допускать, чтобы гибли наши люди, дети, чтобы были миллионы беженцев. Мы за то, чтобы переговоры были эффективными и без сдачи позиций Украины", - подытожила Тимошенко.