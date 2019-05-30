Политика

12:09 30.05.2019

Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

1 мин читать
Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

Верховная Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также национальным парламентам государств мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов в Российской Федерации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №10125 на утреннем пленарном заседании парламента в четверг проголосовали 234 народных депутатов.

"Верховная Рада обращается к ООН, парламентариям иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные на нарушения и ограничения политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации, как такие, которые противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права", - говорится в обращении.

Народные депутаты Украины призвали усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушения суверенитета автономных республик РФ, как формы национальной государственности коренных народов.

В обращении подчеркивается необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации и "требовать от российской власти возвратить обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных учреждениях в полном объеме, устранить искусственные преграды на пути развития системы высшего образования языками коренных народов".

Теги: #верховная_рада #россия #украина #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 30.05.2019
Несколько краж церковного имущества произошло на Киевщине за сутки

Несколько краж церковного имущества произошло на Киевщине за сутки

12:21 30.05.2019
Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

12:16 30.05.2019
Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

12:14 30.05.2019
Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

12:09 30.05.2019
Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

12:00 30.05.2019
Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

11:58 30.05.2019
Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

11:43 30.05.2019
Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

11:34 30.05.2019
Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по теле- радиовещанию

Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по теле- радиовещанию

11:33 30.05.2019
Рада намерена ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив "прапорщиков" и "мичманов"

Рада намерена ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив "прапорщиков" и "мичманов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

Саакашвили вернулся в Украину

Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину, встретятся с Зеленским – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Съезд "Европейской солидарности" пройдет в пятницу в Мыстецьком арсенале

Домбровский просит Парубия включить в повестку дня Рады законопроект о переносе запуска рынка э/э на 3 месяца

Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с с антикоррупционными органами иностранных государств

Кононенко заявил, что покидает партийные должности и уступает свое место в партийном списке новым политикам

В Кнессете проголосовали за самороспуск и новые выборы в сентябре

Фракция "БПП" проголосует против отставки Гройсмана

Кнессет ратифицировал самороспуск и новые выборы в сентябре

ЦИК отказала нардепу от БПП Сольвару в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем

Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА