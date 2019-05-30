Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

Верховная Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также национальным парламентам государств мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов в Российской Федерации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №10125 на утреннем пленарном заседании парламента в четверг проголосовали 234 народных депутатов.

"Верховная Рада обращается к ООН, парламентариям иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные на нарушения и ограничения политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации, как такие, которые противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права", - говорится в обращении.

Народные депутаты Украины призвали усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушения суверенитета автономных республик РФ, как формы национальной государственности коренных народов.

В обращении подчеркивается необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации и "требовать от российской власти возвратить обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных учреждениях в полном объеме, устранить искусственные преграды на пути развития системы высшего образования языками коренных народов".