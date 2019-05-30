Политика

11:00 30.05.2019

Домбровский просит Парубия включить в повестку дня Рады законопроект о переносе запуска рынка э/э на 3 месяца

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Домбровский просит Парубия включить в повестку дня Рады законопроект о переносе запуска рынка э/э на 3 месяца

И.о. главы комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой включить в повестку парламента в четверг законопроект о переносе запуска нового энергорынка с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Как сообщил Домбровский в Facebook, в письме на имя Парубия он подчеркнул критическую важность законопроекта для электроэнергетики Украины и ее экономики в целом. Он считает, что закон необходимо принять в целом сегодня.

В среду Домбровский и его коллега из комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий внесли еще один законопроект о переносе нового рынка э/э на три месяца - №10343 (предыдущий был зарегистрирован 22 мая).

Внесенный в среду законопроект предполагает предоставление Нацкомисии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), полномочий по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в течение года. Это позволит сдержать неконтролируемый рост цен на этапе запуска конкурентных механизмов, считают разработчики документа.

Помимо этого, законопроект содержит пункт, который гарантирует предоставление "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (дСЭС) мощностью до 30 кВт.

От предыдущего документ от 29 мая отличается более корректно выписанной формулировкой, касающейся "зеленого" тарифа для наземных СЭС.

Как сообщалось со ссылкой на информированный источник в правительстве и парламенте, в среду в.и. обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов проинформировал спикера Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана об угрозе государственной безопасности в результате фактической неготовности энергетической отрасли Украины к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии, предусмотренному законом "О рынке электроэнергии".

Информация, которой располагает СБУ, свидетельствует о неготовности отрасли к запуску энергорынка с 1 июля, поэтому своевременный старт реформы может привести к возникновению в отрасли кризисных процессов, нарушению стабильного и надежного функционирования объединенной энергосистемы, а также причинения значительного ущерба интересам потребителей и государства, отмечается в документе.

Баканов попросил Парубия учесть изложенное при голосовании за законопроект о переносе запуска рынка э/э.

Теги: #верховная_рада #парубий #тэк #украина #домбровский #рынок_энергетики
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