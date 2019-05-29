Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

Вернувшийся в Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявляет, что его не привлекают какие-либо должности, однако он хотел бы участвовать в создании в стране "площадок для новых идей".

"Я с удовольствием поучаствовал в создании площадок для новых идей. Меня никакие должности не привлекают. Я был на многих должностях в двух странах и прямо скажу, что сейчас скажи мне куда-либо в кабинет… вообще не привлекает меня эта жизнь, потому что денег я этим не заработал, шишек я себе на этом наломал, при этом если не поменять систему, меня эта система засосет и опять будет такой стиль, что опять этот человек пытается что-то делать и опять ничего не выходит. Не мой стиль, не хочу", - сказал он в интервью на телеканале "Наш" в среду вечером.

При этом политик выразил убеждение, что сейчас нужны "площадки больших идей".

"Я уже несколько лет говорю про идею информационных технологий", - отметил Саакашвили, добавив, что поддерживает высказанную президентом Украины Владимиром Зеленским о государстве в смартфоне, в том числе выступает за то, чтобы граждане Украины могли сами голосовать за законопроекты, в том случае, если Верховная Рада не в состоянии этого делать.

Он выразил убеждение, что Украина может сделать рывок в развитии, только отказавшись от всего, что было сделано, начиная с обретения ею независимости в 1991 году "в смысле так называемого государственного строительства, а реально – разрушения страны".

При этом политик назвал существующую в Украине "системой кормления".

"Отказавшись от традиции, можно сделать прыжок и обогнать и Польшу, и догнать и Германию, и Францию. Я в это свято верю", - сказал Саакашвили.

Он подчеркивает, что у команды Зеленского есть здоровые амбиции и выразил убеждение, что после парламентских выборов будет тотальное обновление, "новая картина Украины, наполненная новыми людьми".

Политик также заявил, что не может вернуться в Грузию, потому что там против него олигархическая власть завела фальшивые уголовные дела и там "боятся возвращения Сааакашвили".