Политика

19:30 29.05.2019

Печать бюллетеней не требует проведения тендера

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Печать бюллетеней не требует проведения тендера

Печать бюллетеней для голосования не требует проведения тендерной процедуры, поскольку они являются документами со специальным уровнем защиты, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Это документы со специальной защитой… Деньги не печатаются по тендеру. Бюллетени не печатаются по тендеру. Паспорта не печатаются по тендеру – это было бы странно", – сказал он в ходе заседания межведомственной рабочей группы по наработке механизма закупок для проведения внеочередных выборов депутатов Верховной Рады в среду.

Нефьодов добавил, что Минэкономразвития подготовило проект приказа, который упрощает процесс закупок для президентских выборов-2019.

"Мы по обращению АП еще 22 числа разработали проект приказа, который прошел согласование ГРС, получил заключение уполномоченного по правам человека. Как только получим согласование и дополнительные комментарии со стороны ЦВК, мы это сделаем за один день", – сказал он.

По словам Нефьодова, каждый избирательный участок может закупить, например, урны для голосования без проведения тендерных процедур.

Как сообщалось, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект №10319 авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона №10319-1 авторства группы нардепов.

Также нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время Максим Нефьодов отмечает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

Теги: #тендер #выборы
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