Политика

19:14 29.05.2019

Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

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Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

Вернувшийся в Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, но намерен способствовать обновлению украинского политикума.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", - заявил Саакашвили в среду в аэропорту "Борисполь", куда он прилетел рейсом из Варшавы.

Он также заявил, что не собирается никому мстить "Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили.

Он хочет помочь украинцам строить новую страну" Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - сказал Саакашвили.

Теги: #саакашвили #выборы
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