Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук анонсирует проведение Большого тура перемен, с которым намерен объехать всю Украину.

"Святослав Вакарчук: Я зову в Большой Тур Змин, с которым мы объедем всю страну. С запада на восток, с севера на юг. Будет много живого человеческого общения и будет много рок-н-ролла! Давайте покажем, насколько громок наш голос, когда мы вместе!", - говорится посте, опубликованном на странице партии "Голос" в соцсети Фейсбук в среду вечером.