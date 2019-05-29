Политика

18:39 29.05.2019

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

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ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

В Государственном бюро расследований (ГБР) заверяют, что активно проводят следственные действия по делу о возможном вмешательстве в выборы США, но не сообщают деталей.

"Следственные и процессуальные действия проходят активно, но в настоящее время мы не имеем права разглашать информацию досудебного расследования без соответствующего разрешения следователя и прокурора", - сказала в среду на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, отвечая на вопрос о том, какие следственные действия проводятся в рамках расследования производства о возможном вмешательстве руководителя НАБУ Артема Сытника в выборы в США.

Она заверила что "в ближайшее время общественность будет проинформирована".

Теги: #расследование #сша #гбр #украина #выборы
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