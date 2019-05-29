Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает, что количество депутатов Верховной Рады можно сократить.

"Думаю, что количество может быть меньше, я не вижу в этом никакой, в принципе, большой угрозы", - сказал Гройсман на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг в Киеве.

Премьер отметил, что этот вопрос важно рассматривать с двух сторон: количества и качества.

Как пример Гройсман назвал количество в 250 депутатов, которые бы могли бы принимать эффективные решения. В этом контексте, премьер подчеркнул необходимость реформирования парламента в целом, в том числе снятия депутатской неприкосновенности.