Политика

18:33 29.05.2019

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

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"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

"Основным критерием отбора является порядочность, честность и ответственность. Он продлится до 2 июня включительно. Подать заявку можно с помощью официального сайта политической силы: https://sluganarodu.ua/join", - сообщает в среду пресс-служба партии.

В "Слуге народа" указывают, что кандидат от партии - это "порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания".

"Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открытый, воспитанный, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента. Вы именно такой? Присоединяйтесь к партии "Слуга народа", - говорится в обращении к претендентам.

Желающие стать кандидатами в депутаты должны заполнить расширенную анкету, указав подробную информацию о себе. В частности, необходимо отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Анкеты рассмотрят и определят достойных претендентов, которые смогут представлять партию "Слуга народа" в мажоритарных округах. Информацию о возможных кандидатах тщательно изучат и проверят.

Также сторонникам команды Зеленского предлагают стать участником партии и заняться дополнительной деятельностью в рамках политической силы: быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на досрочных парламентских выборах.

"Мы кардинально меняем политическую систему. Современный политик должен иметь большие амбиции, высокие ценности и отвечать главному принципу партии "Депутат - слуга народа". Мы ищем достойных людей, которые поддержат курс команды. Только такие будут строить страну, и отвечать перед гражданами. Изменим страну вместе!" - отмечают в партии.

Теги: #верховная_рада #украина #слуга_народа #вибори
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