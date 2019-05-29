Политика

17:45 29.05.2019

Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

1 мин читать
Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

Народный депутат Украины Антон Геращенко предлагает изменить процедуру увольнения директора Государственного бюро расследований (ГБР) и обратится в Генпрокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с связи в нарушением Романом Трубой законов о ГБР.

"До сих пор не известны конкурсные условия на 142 должности в ГБР... не создана дисциплинарная комиссия... мы в законе о ГБР прописали фактически невозможность увольнения главы ГБР... это огромная ошибка. Я считаю, что необходимо разработать и от комитета подать изменения в закон о ГБР, по которым глава ГБР будет увольняться по той же процедуре, как и генпрокурор Украины", - сказал Геращенко в среду в ходе заседания комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Также он сообщил, что подготовит заявление на имя генпрокурора и руководителя САП Руслана Холодницкого относительно действий Трубы.

"Я попрошу их проверить, нет ли состава преступления в отдельных действиях директора ГБР Трубы, а именно в том, что он систематически пренебрегает законодательством, систематически нарушает закон о ГБР... Увольняет с нарушением закона сотрудников ГБР. Я считаю, что этому всему должна быть дана оценка", - сказал депутат.

Теги: #гбр #геращенко #украина #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:55 29.05.2019
Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

18:52 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

18:35 29.05.2019
Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

18:33 29.05.2019
"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

18:19 29.05.2019
Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

18:19 29.05.2019
Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

18:09 29.05.2019
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

17:39 29.05.2019
ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

17:24 29.05.2019
Профильный комитет Рады не смог в среду рассмотреть вопрос отставки Климкина, соберется в четверг

Профильный комитет Рады не смог в среду рассмотреть вопрос отставки Климкина, соберется в четверг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

Саакашвили вернулся в Украину

Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину, встретятся с Зеленским – Климкин

Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

Спецпрокурор Мюллер уходит с должности и не желает давать показаний перед Конгрессом США

Глава военной разведки США обвинил Россию в возможном проведении тайных ядерных испытаний

Трамп примет решение о возможном продлении СНВ-3 в 2020г

Саакашвили вернулся в Украину

ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы 20 общественным организациям и отказала двум

Фриз намерена участвовать в праймериз для отбора в списки кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности"

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы – самовыдвиженца по мажоритарному округу №214

Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину, встретятся с Зеленским – Климкин

Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в парламенте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА