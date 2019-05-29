Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

Народный депутат Украины Антон Геращенко предлагает изменить процедуру увольнения директора Государственного бюро расследований (ГБР) и обратится в Генпрокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с связи в нарушением Романом Трубой законов о ГБР.

"До сих пор не известны конкурсные условия на 142 должности в ГБР... не создана дисциплинарная комиссия... мы в законе о ГБР прописали фактически невозможность увольнения главы ГБР... это огромная ошибка. Я считаю, что необходимо разработать и от комитета подать изменения в закон о ГБР, по которым глава ГБР будет увольняться по той же процедуре, как и генпрокурор Украины", - сказал Геращенко в среду в ходе заседания комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Также он сообщил, что подготовит заявление на имя генпрокурора и руководителя САП Руслана Холодницкого относительно действий Трубы.

"Я попрошу их проверить, нет ли состава преступления в отдельных действиях директора ГБР Трубы, а именно в том, что он систематически пренебрегает законодательством, систематически нарушает закон о ГБР... Увольняет с нарушением закона сотрудников ГБР. Я считаю, что этому всему должна быть дана оценка", - сказал депутат.