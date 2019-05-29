ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы 20 общественным организациям и отказала двум

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила 20 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, назначенных на 21 июля.

Как сообщает пресс-служба ЦИК в среду, соответствующее решение Комиссия вынесла, рассмотрев соответствующие ходатайства.

Соответствующие разрешения получили Всеукраинские общественные организации "Гражданская сеть "Опора" и "Передовые правовые инициативы", а также общественные организации "Ассоциация профессиональных политических консультантов", "Избирательная платформа "Опыт", "Авто евро сила", "Всеукраинская правозащитная группа "Верховенство права", "Всеукраинское объединение "Антикоррупционное движение Родины", "Всеукраинское объединение "Антикоррупционное движение Украина".

Также разрешения получили общественные организации "Всеукраинское объединение "Наши", "Эко (Экология Культура, Образование) Березань", "Киев начинается с тебя!", "Международный антикриминальный альянс", "Мониторинговая миссия за выборами в Украине в 2019 году", "Независимая страна".

Кроме того, получили разрешения общественные организации "Объединение "Народный защитник", "Партия николаевцев", "Сознательное общество Украины", "Центр защиты киевлян!", "Центр промышленной экологии", "Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы".

В то же время Комиссия отказала в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов двум общественным организациям: "Исследовательский институт развития демократии" и "Молодежная платформа "Будущее". Причиной отказа стало то, что вопрос наблюдения за избирательным процессом не относятся к их уставной деятельности.