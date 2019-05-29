Фриз намерена участвовать в праймериз для отбора в списки кандидатов в нардепы от "Европейской солидарности"

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз зарегистрировалась на платформе "Справа громад" для прохождения процедуры общественных праймериз для отбора в списки кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность".

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" на данный момент зарегистрировалось для прохождения праймериз 16 участников, среди них - экс-директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, политолог Сергей Таран.

Как сообщил Павленко в Фейсбуке, кандидаты добавляются в течении трёх дней, голосование будет проходить сутки 4 июня.

Согласно правилам, чтобы проголосовать за того или иного потенциального кандидата, избиратели тоже должны зарегистрироваться на сайте. У каждого зарегистрированного на сайте избирателя будет право на пять позитивных и пять негативных голосов.