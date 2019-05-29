ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы – самовыдвиженца по мажоритарному округу №214

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 (г.Киев), самовыдвиженца Владимира Пригладя на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 .

Как сообщает ЦИК в среду на своей странице в соцсети Фейсбук, такое решение было принято на очередном заседании Комиссии под председательством Татьяны Слипачук.

"Комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 в порядке самовыдвижения Пригладя Владимира Викторовича, который родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданина Украины", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что кандидат в депутаты в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование, является физическим лицом – предпринимателем, беспартийный, проживает в с.Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. Не судим.