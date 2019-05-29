Политика

15:36 29.05.2019

Нардеп Грановский вышел из партии БПП, не планирует входить в список "Европейской солидарности"

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Нардеп Грановский вышел из партии БПП, не планирует входить в список "Европейской солидарности"

Народный депутат Украины Александр Грановский заявил о своем выходе из состава партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (переименована в "Европейскую солидарность"), намерен самостоятельно заниматься политической деятельностью.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня назад прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко". Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца", - написал Грановский на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он отметил, что не следует искать "какой-то сложный подтекст" в данном решении, потому что его нет.

"Работа была трудной, решения принимались разные, обстоятельства, частью которых мы становились, тоже были зачастую неоднозначными. Как и любой живой и довольно активный человек, я не всегда разделял решения фракции, но командная игра потому так и называется - все ее члены должны научиться подставлять друг другу плечо", - признал нардеп.

"Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути - органичное и честное", - подчеркнул Грановский, отметив, что в случае принятия им новых решений он немедленно проинформирует общественность.

Теги: #европейская_солидарность #бпп #украина #грановский
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