Политика

15:23 29.05.2019

У Зеленского заявляют, что подача в Раду законопроекта об ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней

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У Зеленского заявляют, что подача в Раду законопроекта об ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней

В команде президента Украины Владимира Зеленского заверяют, что законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время.

"Я думаю, это вопрос буквально ближайших дней. И наша версия законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение пойдет под купол Верховной Рады", - сказал представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге в Киеве в среду.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.

Теги: #незаконное_обогащение #зеленский #украина #стефанчук
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