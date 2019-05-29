Политика

14:52 29.05.2019

Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

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Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

Правительство Владимира Гройсмана не смогло преодолеть экономический кризис и должно быть отправлено в отставку, убежден основатель "Оппозиционной платформы - за жизнь", народный депутат Юрий Бойко.

Как сообщила пресс-служба "Оппозиционной платформы – за жизнь", Ю.Бойко подчеркнул, что Верховная Рада восьмого созыва не способна и не будет принимать никаких действительно важных решений.

"Этот состав не способен принять решения по тем вопросам, которые действительно беспокоят людей. Будут протягивать какие-то лоббистские законы и принимать пустые декларации. Я не жду от этого состава Верховной Рады ничего хорошего. Нужно снять неприкосновенность с депутатов, принять Избирательный кодекс, прекратить тарифный геноцид, отправить в отставку Кабинет министров. Именно таких действий от депутатов ждут люди. И за это нужно голосовать в первую очередь", - резюмировал Ю.Бойко.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

Теги: #гройсман #бойко #украина
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