Политика

14:44 29.05.2019

Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

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Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти, сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти", - сообщил он на брифинге в Киеве в среду.

Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - пояснил он.

Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады. "Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента в Раде.

 

Теги: #президент #зеленский #украина #импичмент #стефанчук
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