Рада в четверг рассмотрит отчет правительства

Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассмотрит отчет Кабинета министров, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Мы будем иметь возможность завтра рассмотреть и отчет правительства", - сказал Парубий, закрывая пленарное заседание Верховной Рады в среду.

Он также высказал надежду, что в течение среды регламентный комитет парламента рассмотрит законопроект о временных следственных комиссиях Верховной Рады и примет соответствующее решение, которое позволит в четверг также рассмотреть в сессионном зале Рады данный законопроект.

Ранее в этот день парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.