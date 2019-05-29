Депутаты Львовского обсловета просят Зеленского говорить на украинском языке во время публичных выступлений

Депутаты Львовского областного совета 28 мая приняли обращение к президенту Украины Владимира Зеленскому относительно недопущения игнорирования статуса государственного языка и использования его в своей публичной деятельности.

"Часть ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание", говорится в обращении, обнародованном на сайте Львовского облсовета.

Львовские депутаты напомнили, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.

"Положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве органов государственной власти, представительского и других органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления", - говорится в тексте обращения.

Также, по мнению депутатов Львовского облсовета, "президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора".