Политика

13:57 29.05.2019

Труба назвал кадровую ротацию в ГБР нормальным процессом

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Труба назвал кадровую ротацию в ГБР нормальным процессом

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что последние увольнения в ГБР являются обычной кадровой ротацией и не повлияют на работу Госбюро.

"Согласно законодательству, трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока. Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - сказано в заявлении Трубы, обнародованном на странице ГБР в соцсети Фейсбук в среду.

Директор Госбюро отметил, что испытательный срок – это нормальная практика как в государственных органах, так и в частных компаниях, и "никто не приходит в ГБР работать пожизненно".

"Эти кадровые решения не повлияют на работу ГБР. За полгода у нас больше 11 тыс. производств, из которых 1191 направлено в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговоров. Это – общий результат всех работников ГБР: вместе работаем и дальше", - сообщил Труба.

По его словам, к кадровой политике ГБР приковано значительное внимание общественности, хотя назначение и увольнение работников в других правоохранительных органах - это ежедневный процесс.

"В то же время, есть вопросы, которые также требуют внимания. Среди них - блокирование законных выборов нового состава Совета общественного контроля при ГБР. Надеюсь, в суде этот вопрос будет решен окончательно, а новые члены РГК будут выбраны через прозрачную процедуру онлайн-голосования - как в НАБУ, АРМИ, Министерстве здравоохранения, Министерстве по делам ветеранов АТО и других органах. В свою очередь, это позволит нам создать Дисциплинарное комиссию", - пояснил директор ГБР.

Ранее в этот день журналист Bihus.Info Данил Мокрик сообщил, что директор ГБР Роман Труба выдал приказы об увольнении четырех руководителей: директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя 2-го управления организации досудебных расследований Александра Тура, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука. "Всех – из-за "обнаруженного несоответствия занимаемой должности". По всем приказы подписаны вчера (28 мая – ИФ)", - написал Мокрик.

В свою очередь Тимошко заявил, что решение о его увольнении незаконно. "Директор ГБР сообщил мне, что 28 мая 2019 года я буду уволен с должности на основании "несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности". Для меня оказалось открытием… Никаких обоснованных оснований для указанного решения нет, и оно полностью противоречит действующему законодательству", - написал Тимошко на своей странице в соцсети Facebook.

Теги: #гбр #украина #труба
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